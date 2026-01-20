Zurück auf ErfolgskursJetzt ohne Werbung streamen
Sturm der Liebe
Folge 152: Zurück auf Erfolgskurs
49 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12
Nach ihrer Blinddarm-Operation bekommt Kira im Krankenhaus plötzlich hohes Fieber und schwebt in Lebensgefahr. Marlene möchte nach dem Misserfolg auf der Schmuckmesse in München nicht kampflos aufgeben und hat eine Idee ...
Alle Staffeln im Überblick
Sturm der Liebe
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH