Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Sturm der Liebe

Große Liebesgeschichten

SAT.1 emotionsStaffel 8Folge 154vom 01.12.2025
Joyn Plus
Große Liebesgeschichten

Große LiebesgeschichtenJetzt ohne Werbung streamen

Sturm der Liebe

Folge 154: Große Liebesgeschichten

49 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12

Emma erzählt Marlene von ihrer Liebesgeschichte mit Felix und wie sie damals am Fürstenhof ihren Anfang genommen hat. Das bestärkt Marlene darin, weiterhin fest an die große Liebe zu glauben. Kira geht es mittlerweile etwas besser und auch ihrem Baby ist zum Glück nichts passiert.

Alle Staffeln im Überblick

Sturm der Liebe
SAT.1 emotions
Sturm der Liebe

Sturm der Liebe

Alle 2 Staffeln und Folgen