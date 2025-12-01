Große LiebesgeschichtenJetzt ohne Werbung streamen
Sturm der Liebe
Folge 154: Große Liebesgeschichten
49 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12
Emma erzählt Marlene von ihrer Liebesgeschichte mit Felix und wie sie damals am Fürstenhof ihren Anfang genommen hat. Das bestärkt Marlene darin, weiterhin fest an die große Liebe zu glauben. Kira geht es mittlerweile etwas besser und auch ihrem Baby ist zum Glück nichts passiert.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH