Sturm der Liebe
Folge 155: Volle Frauenpower
49 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12
Emmas Dirndl-Modenschau ist ein voller Erfolg - auch für Marlene, die dort ihren Schmuck mitpräsentieren kann. Martin sucht erneut das Gespräch mit Kira und stellt sie vor vollendete Tatsachen. Im Fürstenhof quartiert sich währenddessen ein neuer Gast ein.
Alle Staffeln im Überblick
Sturm der Liebe
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-8: Bavaria Media GmbH