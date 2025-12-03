Date mit ÜberraschungJetzt ohne Werbung streamen
Sturm der Liebe
Folge 158: Date mit Überraschung
49 Min.Folge vom 03.12.2025Ab 12
André kommt zu spät zu seiner Internetbekanntschaft und das Date fällt ins Wasser. Und auch bei einer weiteren Verabredung passiert ihm ein Missgeschick. Charlotte versucht mit einem Trick, Doris' Intrige gegen sie zu beweisen und Natascha ist sich nicht mehr sicher, ob sie ihr Baby wirklich abtreiben lassen möchte.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH