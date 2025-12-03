Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sturm der Liebe

SAT.1 emotionsStaffel 8Folge 158vom 03.12.2025
Folge 158: Date mit Überraschung

49 Min.Folge vom 03.12.2025Ab 12

André kommt zu spät zu seiner Internetbekanntschaft und das Date fällt ins Wasser. Und auch bei einer weiteren Verabredung passiert ihm ein Missgeschick. Charlotte versucht mit einem Trick, Doris' Intrige gegen sie zu beweisen und Natascha ist sich nicht mehr sicher, ob sie ihr Baby wirklich abtreiben lassen möchte.

