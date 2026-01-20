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Sturm der Liebe

Der Verlobungsring

SAT.1 emotionsStaffel 8Folge 159vom 20.01.2026
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Sturm der Liebe

Folge 159: Der Verlobungsring

49 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12

Von Eifersucht getrieben, wettert Doris mit einer weiteren hinterlistigen Aktion gegen Charlotte. Konstantin freut sich über Nataschas Entscheidung, das Kind zu behalten und er plant, ihr einen Heiratsantrag zu machen. Ausgerechnet Marlene soll ihren Verlobungsring anfertigen ...

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