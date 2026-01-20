Sturm der Liebe
Folge 159: Der Verlobungsring
49 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12
Von Eifersucht getrieben, wettert Doris mit einer weiteren hinterlistigen Aktion gegen Charlotte. Konstantin freut sich über Nataschas Entscheidung, das Kind zu behalten und er plant, ihr einen Heiratsantrag zu machen. Ausgerechnet Marlene soll ihren Verlobungsring anfertigen ...
Alle Staffeln im Überblick
Sturm der Liebe
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-8: Bavaria Media GmbH