Sturm der Liebe
Folge 160: Den Antrag üben?
49 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12
Als Konstantin vor Natascha steht, um ihr die Frage aller Fragen zu stellen, verlässt ihn der Mut. Er beschließt, den Antrag zu üben und Marlene soll ihm dabei helfen. Charlotte ist geschockt, dass Doris es tatsächlich geschafft hat, sie aus der Fassung zu bringen und zweifelt an sich selbst. Nils und Goran hecken derweil einen Plan aus, der gewaltig schief geht.
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Sturm der Liebe
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH