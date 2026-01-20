Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sturm der Liebe

SAT.1 emotionsStaffel 8Folge 161vom 20.01.2026
Folge 161: Abgekühlte Emotionen

49 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12

Als es Konstantin endlich gelingt, Natascha einen Heiratsantrag zu machen, reagiert sie anders, als er es sich erhofft hat. Insgeheim freut sie sich jedoch über die Aussicht zu heiraten und trifft eine Entscheidung bezüglich der Frage: Kind oder Karriere? Xaver und Kira wollen sich ebenfalls vermählen, doch ihnen läuft aufgrund eines Jobangebots in Berlin die Zeit davon.

Alle Staffeln im Überblick

SAT.1 emotions
Alle 1 Staffeln und Folgen