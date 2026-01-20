Die magische HochzeitsfeierJetzt ohne Werbung streamen
Sturm der Liebe
Folge 164: Die magische Hochzeitsfeier
49 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12
Natascha bringt es nicht übers Herz, Konstantin von der Abtreibung des gemeinsamen Kindes zu erzählen. Völlig verzweifelt hinterlässt sie ihm einen Abschiedsbrief - den Marlene kurz darauf findet. Kira und Xaver feiern unterdessen ausgelassen ihre Hochzeit.
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Sturm der Liebe
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH