Sturm der Liebe

Auf frischer Tat ertappt

SAT.1 emotionsStaffel 8Folge 165vom 05.02.2026
Auf frischer Tat ertappt

Sturm der Liebe

Folge 165: Auf frischer Tat ertappt

49 Min.Folge vom 05.02.2026Ab 12

Natascha hat Konstantin erfolgreich die Lüge aufgetischt, dass sie eine Fehlgeburt hatte. Er ist am Boden zerstört und gibt Marlene für alles die Schuld. Charlotte wird unterdessen von Paranoia geplagt. Sie glaubt, dass jemand ihre Almhütte verwanzt hat. Was sie nicht weiß: Dr. Drescher hat ihr ein Medikament verabreicht, durch das sie zunehmend den Verstand verliert. Und Doris hat den Mediziner dazu getrieben ...

Sturm der Liebe
SAT.1 emotions
Sturm der Liebe

Sturm der Liebe

