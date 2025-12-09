Charlotte wird eingeliefertJetzt ohne Werbung streamen
Sturm der Liebe
Folge 166: Charlotte wird eingeliefert
49 Min.Folge vom 09.12.2025Ab 12
Doris und Dr. Drescher verfolgen den bösartigen Plan, Charlotte für verrückt erklären zu lassen und in die Psychiatrie wegzusperren. Sie sucht Schutz bei Michael, doch der kann ihr nicht helfen. Natascha macht sich unterdessen ohne Konstantin nach Wien auf.
Alle Staffeln im Überblick
Sturm der Liebe
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH