Sturm der Liebe
Folge 170: Ein Beweis gegen Doris
50 Min.Folge vom 19.01.2026Ab 12
Julius findet heraus, dass Doris und Dr. Drescher versuchen, Charlotte für verrückt erklären zu lassen. Gemeinsam mit Marlene befreit er sie aus der Psychiatrie. Natascha bemüht sich derweil, Konstantin einen Job in Wien schmackhaft zu machen. Doch statt im Konzerthaus der österreichischen Hauptstadt Sekt auszuschenken, will er lieber einen Billiard-Salon eröffnen.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH