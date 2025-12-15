Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Sturm der Liebe

Wer steht zu Charlotte?

SAT.1 emotionsStaffel 8Folge 174vom 15.12.2025
Joyn Plus
Wer steht zu Charlotte?

Wer steht zu Charlotte?Jetzt ohne Werbung streamen

Sturm der Liebe

Folge 174: Wer steht zu Charlotte?

48 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12

Natascha konfrontiert Konstantin mit dem Wunsch, gemeinsam ein Kind zu adoptieren. Er ist zunächst skeptisch, willigt dann jedoch überraschend ein. Charlotte muss sich derweil für einen Wutausbruch rechtfertigen, der ihr vor der Trauergemeinde passiert ist. Sie gibt Doris die Schuld für Julius' Tod, doch kaum jemand will ihr Glauben schenken.

Alle Staffeln im Überblick

Sturm der Liebe
SAT.1 emotions
Sturm der Liebe

Sturm der Liebe

Alle 2 Staffeln und Folgen