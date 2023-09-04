Sturm der Liebe
Folge 175: Ein Vorbild
49 Min.Folge vom 04.09.2023Ab 12
Konstantin kämpft mit seinen Gefühlen: Natascha will ihn heiraten, doch er hat sich inzwischen in Marlene verliebt. Die Sonnbichlers werden unterdessen zu einer Messe gerufen, wo sie eine Rede zum Internationalen Tag der Ehe halten sollen. Die Kirchengemeinde ist von den Worten des Vorzeige-Ehepaars mehr als gerührt ...
Alle Staffeln im Überblick
Sturm der Liebe
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 8: Bavaria Media GmbH