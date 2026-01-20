Sturm der Liebe
Folge 176: Wer ist Eberhard?
49 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12
Marlene bemerkt, dass Konstantin kurz vor der Hochzeit mit Natascha im Gefühlschaos steckt. Trotzdem erklärt sie sich bereit, für ihre Mutter als Trauzeugin zu fungieren. Hildegard hat unterdessen zu ihrem Schrecken erfahren, dass sie mit einem Mann namens Eberhard offiziell verheiratet sein soll. Jetzt versucht sie mit aller Kraft, das Gerücht aus der Welt zu schaffen.
