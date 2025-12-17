Sturm der Liebe
Folge 178: Polterabend!
50 Min. Folge vom 17.12.2025 Ab 12
Vor der Hochzeit mit Natascha gesteht Marlene Konstantin, dass sie lange in ihn verliebt war. Jetzt weiß der Mann endgültig nicht mehr, wohin mit seinen Gefühlen. Charlotte engagiert unterdessen einen Bodyguard. Kommissar Meyser ist es nicht gelungen, Doris' Schuld zu beweisen ...
Sturm der Liebe
Genre: Soap, Romanze
Produktion: DE, 2005
