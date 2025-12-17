Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 8Folge 178vom 17.12.2025
50 Min.Folge vom 17.12.2025Ab 12

Vor der Hochzeit mit Natascha gesteht Marlene Konstantin, dass sie lange in ihn verliebt war. Jetzt weiß der Mann endgültig nicht mehr, wohin mit seinen Gefühlen. Charlotte engagiert unterdessen einen Bodyguard. Kommissar Meyser ist es nicht gelungen, Doris' Schuld zu beweisen ...

SAT.1 emotions
