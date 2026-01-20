Sturm der Liebe
Folge 18: Martin ahnt etwas
48 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12
Kira hat herausgefunden, dass ihr Schwarm Martin ein Geistlicher ist und hat Liebeskummer. Sie nimmt an einer Benefiz-Verlosung teil, bei der man eine Reise nach Kanada gewinnen kann. Für sie zählt jetzt nur noch, dem "Fürstenhof" möglichst den Rücken zu kehren.
Alle Staffeln im Überblick
Sturm der Liebe
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 8: Bavaria Media GmbH