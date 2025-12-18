Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Sturm der Liebe

Außer Kontrolle geraten

SAT.1 emotionsStaffel 8Folge 181vom 18.12.2025
Joyn Plus
Außer Kontrolle geraten

Außer Kontrolle geratenJetzt ohne Werbung streamen

Sturm der Liebe

Folge 181: Außer Kontrolle geraten

48 Min.Folge vom 18.12.2025Ab 12

Natascha geht mit einem Messer auf Konstantin los. Schockiert über ihr eigenes Verhalten flieht sie in ein Waldstück. Charlottes Bodyguard Goran erfährt unterdessen von Hildegards Doppelehe und hat eine Idee: Er will die Geschichte auf die Kinoleinwand bringen und wendet sich dafür an eine Produktionsfirma. Kurze Zeit später erzählt er Alfons, dass die Doppelehe seine Frau schon bald Stoff für einen neuen Film sein wird.

Alle Staffeln im Überblick

Sturm der Liebe
SAT.1 emotions
Sturm der Liebe

Sturm der Liebe

Alle 1 Staffeln und Folgen