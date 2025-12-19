Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sturm der Liebe

Stimme verloren

SAT.1 emotionsStaffel 8Folge 182vom 19.12.2025
Stimme verloren

Sturm der Liebe

Folge 182: Stimme verloren

48 Min.Folge vom 19.12.2025Ab 12

Natascha erleidet durch ein Unglück einen gravierenden Stimmverlust, woraufhin Pauline sie zum Fürstenhof begleitet. Marlene macht sich große Sorgen um ihre Mutter und möchte sie bei ihrer Erholung unterstützen. Indessen engagiert sich Coco für die Position der Restaurantleitung und hofft in ihrem Bewerbungsgespräch auf eine positive Rückmeldung.

