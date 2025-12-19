Sturm der Liebe
Folge 182: Stimme verloren
48 Min.Folge vom 19.12.2025Ab 12
Natascha erleidet durch ein Unglück einen gravierenden Stimmverlust, woraufhin Pauline sie zum Fürstenhof begleitet. Marlene macht sich große Sorgen um ihre Mutter und möchte sie bei ihrer Erholung unterstützen. Indessen engagiert sich Coco für die Position der Restaurantleitung und hofft in ihrem Bewerbungsgespräch auf eine positive Rückmeldung.
Alle Staffeln im Überblick
Sturm der Liebe
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH