Marlene sucht AblenkungJetzt ohne Werbung streamen
Sturm der Liebe
Folge 186: Marlene sucht Ablenkung
49 Min.Folge vom 04.09.2023Ab 12
Konstantin gesteht Marlene seine Liebe, doch diese beschäftigt sich lieber mit Michael. Konstantins Enttäuschung ist groß und er möchte so schnell wie möglich nach Argentinien auswandern. Unterdessen ist es Pauline immer noch peinlich, dass sie Leonard ihre Gefühle offenbart hat.
Alle Staffeln im Überblick
Sturm der Liebe
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 8: Bavaria Media GmbH