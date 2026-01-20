Sturm der Liebe
Folge 19: Wer ist Sabrina?
49 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12
Marlene hat herausgefunden, dass Natascha ihre Mutter ist und an ihrem gelähmten Bein schuld sein könnte. Verzweifelt sucht die junge Frau Halt bei Konstantin. Xaver hat unterdessen Mitleid mit Kira, die schmerzlich erfahren musste, dass ihre Flamme Martin Pfarrer ist. Er gewinnt Tickets für eine Kanadareise und schenkt ihr eines davon. Dabei erzählt er ihr nicht, dass auch Martin bei der Reise dabei sein wird ...
Alle Staffeln im Überblick
Sturm der Liebe
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-8: Bavaria Media GmbH