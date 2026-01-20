Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Sturm der Liebe

Wer ist Sabrina?

SAT.1 emotionsStaffel 8Folge 19vom 20.01.2026
Joyn+
Wer ist Sabrina?

Wer ist Sabrina?Jetzt ohne Werbung streamen

Sturm der Liebe

Folge 19: Wer ist Sabrina?

49 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12

Marlene hat herausgefunden, dass Natascha ihre Mutter ist und an ihrem gelähmten Bein schuld sein könnte. Verzweifelt sucht die junge Frau Halt bei Konstantin. Xaver hat unterdessen Mitleid mit Kira, die schmerzlich erfahren musste, dass ihre Flamme Martin Pfarrer ist. Er gewinnt Tickets für eine Kanadareise und schenkt ihr eines davon. Dabei erzählt er ihr nicht, dass auch Martin bei der Reise dabei sein wird ...

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Sturm der Liebe
SAT.1 emotions
Sturm der Liebe

Sturm der Liebe

Alle 1 Staffeln und Folgen