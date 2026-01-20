Das Bauchgefühl trügt nichtJetzt ohne Werbung streamen
Sturm der Liebe
Folge 191: Das Bauchgefühl trügt nicht
48 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12
Marlene befürchtet, dass Charlotte von Doris entführt worden ist und wendet sich an Konstantin, Michael und Werner. Pauline leidet unterdessen unter ihrer Entlassung. Durch selbstgemachtes Gebäck versucht sie, Leonard zu imponieren.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
