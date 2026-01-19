Sturm der Liebe
Folge 196: Einweihungsparty
49 Min.Folge vom 19.01.2026Ab 12
Leonard beschuldigt Pauline, dass sie Kekse in seinem Büro hinterlässt, um seine Aufmerksamkeit zu erregen. Pauline streitet seine Anschuldigungen erbost ab und gibt ihm zu erkennen, dass sie das nicht nötig hat. Marlene bereut derweil den Kuss mit Konstantin und möchte sich zurückziehen. Konstantin befindet sich hingegen in einem Dilemma zwischen Marlene und Michael.
Alle Staffeln im Überblick
Sturm der Liebe
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH