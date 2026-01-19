Zum Inhalt springenBarrierefrei
Einweihungsparty

SAT.1 emotionsStaffel 8Folge 196vom 19.01.2026
Einweihungsparty

Sturm der Liebe

Folge 196: Einweihungsparty

49 Min.Folge vom 19.01.2026Ab 12

Leonard beschuldigt Pauline, dass sie Kekse in seinem Büro hinterlässt, um seine Aufmerksamkeit zu erregen. Pauline streitet seine Anschuldigungen erbost ab und gibt ihm zu erkennen, dass sie das nicht nötig hat. Marlene bereut derweil den Kuss mit Konstantin und möchte sich zurückziehen. Konstantin befindet sich hingegen in einem Dilemma zwischen Marlene und Michael.

