Sturm der Liebe
Folge 202: Wut und Enttäuschung
49 Min.Folge vom 05.02.2026Ab 12
Friedrich möchte den Fürstenhof durch ein prächtiges Konferenzgebäude erweitern und hofft dafür auf das Brauereigelände. André jedoch ist dagegen. Indessen versucht Marlene, ihre Beziehung zu Konstantin vor ihrer Mutter Natascha geheim zu halten. Sie fleht ihren Ex-Verlobten Michael an, trotz ihrer schlimmen Taten, nichts bekannt zu geben.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH