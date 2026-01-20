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Sturm der Liebe

Der perfekte Ort

SAT.1 emotionsStaffel 8Folge 208vom 20.01.2026
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Sturm der Liebe

Folge 208: Der perfekte Ort

49 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12

Friedrich steckt in einer schwierigen finanziellen Lage und befürchtet, den Fürstenhof verkaufen zu müssen. Marlene macht ihren Traumort für die Hochzeit mit Konstantin ausfindig. Martin ist bereit, die beiden zu trauen, doch es gibt ein Problem: Die Vermählung müsste bereits in zwei Tagen stattfinden, alle anderen Termine sind bereits vergeben.

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