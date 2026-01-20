Sturm der Liebe
Folge 208: Der perfekte Ort
49 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12
Friedrich steckt in einer schwierigen finanziellen Lage und befürchtet, den Fürstenhof verkaufen zu müssen. Marlene macht ihren Traumort für die Hochzeit mit Konstantin ausfindig. Martin ist bereit, die beiden zu trauen, doch es gibt ein Problem: Die Vermählung müsste bereits in zwei Tagen stattfinden, alle anderen Termine sind bereits vergeben.
Alle Staffeln im Überblick
Sturm der Liebe
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-8: Bavaria Media GmbH