Sturm der Liebe
Folge 214: Ciao, Fürstenhof!
49 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12
Patricia beschließt den Fürstenhof zu verlassen, damit sie sich nicht mehr mit ihrer tristen Liebesaffäre konfrontieren muss. Indessen kommen sich Pauline und Leonard vor malerischer Kulisse am See näher. Michael ist über sein Beziehungsaus mit Marlene immer noch nicht hinweg und überträgt seinen Frust auf ihre Beziehung.
Alle Staffeln im Überblick
Sturm der Liebe
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH