Der "Fürstenhof" steht unter...Jetzt ohne Werbung streamen
Sturm der Liebe
Folge 22: Der "Fürstenhof" steht unter...
49 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12
Isabell ist an dem hochansteckenden Milung-Virus erkrankt und der gesamte "Fürstenhof" wird unter Quarantäne gestellt. Es besteht die akute Gefahr, dass sich weitere Bewohner mit der Krankheit angsteckt haben. Marlene versucht derweil, sich mit ihrer Mutter zu versöhnen.
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Sturm der Liebe
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH