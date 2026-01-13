Elena fühlt sich nicht gutJetzt ohne Werbung streamen
Sturm der Liebe
Folge 3: Elena fühlt sich nicht gut
49 Min.Folge vom 13.01.2026Ab 12
Natascha ist wütend, weil Konstantin ihr nicht die gewünschte Aufmerksamkeit schenkt. Aus Rache flirtet sie mit dem wohlhabenden Hotelgast Dieter Krätzig und bringt damit wiederum Konstantin in Rage. Nils macht sich derweil Sorgen um Elena, die nach dem Joggen plötzlich starke Kreislaufprobleme hat.
Alle Staffeln im Überblick
Sturm der Liebe
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-8: Bavaria Media GmbH