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Sturm der Liebe

Elena fühlt sich nicht gut

SAT.1 emotionsStaffel 8Folge 3vom 13.01.2026
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Sturm der Liebe

Folge 3: Elena fühlt sich nicht gut

49 Min.Folge vom 13.01.2026Ab 12

Natascha ist wütend, weil Konstantin ihr nicht die gewünschte Aufmerksamkeit schenkt. Aus Rache flirtet sie mit dem wohlhabenden Hotelgast Dieter Krätzig und bringt damit wiederum Konstantin in Rage. Nils macht sich derweil Sorgen um Elena, die nach dem Joggen plötzlich starke Kreislaufprobleme hat.

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