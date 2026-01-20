Grosswihler fordert Werner zum ...Jetzt ohne Werbung streamen
Sturm der Liebe
Folge 36: Grosswihler fordert Werner zum ...
49 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12
Werner kann den "Fürstenhof" nach der Quarantäne noch einmal aus der Misere retten. Zwei namhafte Versicherungen wollen ihre Tagungen in dem Hotel abhalten. Doris trifft sich derweil mit dem Schweizer Banker Grosswihler - dem Mann, der den "Fürstenhof" nur zu gern gekauft hätte. Ausgerechnet von ihm erhält sie einen Blumenstrauß. Werner ist entsetzt und stellt den Mann zur Rede ...
Alle Staffeln im Überblick
Sturm der Liebe
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-8: Bavaria Media GmbH