Werner und Doris heiratenJetzt ohne Werbung streamen
Sturm der Liebe
Folge 46: Werner und Doris heiraten
50 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12
Konstantin vertraut Marlene an, dass er sich von seiner Mutter Doris nicht vorschreiben lässt, wen er heiraten darf. Marlene befürchtet, dass er Natascha bald einen Heiratsantrag machen wird. Doris und Werner geben sich in der Zwischenzeit das Jawort.
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Sturm der Liebe
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-8: Bavaria Media GmbH