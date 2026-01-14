Nataschas Unschuld ist bewiesenJetzt ohne Werbung streamen
Sturm der Liebe
Folge 5: Nataschas Unschuld ist bewiesen
48 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 12
Julius lässt sich von Werner dazu überreden, im "Bräustüberl" um Geld zu spielen. Der Wirt André bekommt dadurch große Probleme, denn schon am nächsten Tag muss er wegen illegalem Glückspiel um sein Lokal bangen. Konstantin versucht unterdessen, Nataschas Unschuld zu beweisen. Ihr wird vorgeworfen, den Hotelgast Dieter Krätzig ausgeraubt zu haben.
Alle Staffeln im Überblick
Sturm der Liebe
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-8: Bavaria Media GmbH