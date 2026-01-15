Marlene verschweigt ihre GefühleJetzt ohne Werbung streamen
Sturm der Liebe
Folge 6: Marlene verschweigt ihre Gefühle
49 Min.Folge vom 15.01.2026Ab 12
Wegen Julius' Glücksspiel muss André das "Bräustüberl" vorübergehend schließen. André ist mit den Nerven am Ende und kündigt Julius seinen Job in dem Lokal. Marlene versucht derweil, im Streit zwischen Konstantin und ihrer Mutter zu vermitteln und bringt beide zu einem Versöhnungsessen zusammen. Der Abend wird ein voller Erfolg. Marlene, die wie ihre Mutter für Konstantin schwärmt, beobachtet das mit gemischten Gefühlen ...
Alle Staffeln im Überblick
Sturm der Liebe
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-8: Bavaria Media GmbH