Sturm der Liebe
Folge 68: Getrennte Wege
50 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12
Alfons traut sich nicht zu, den Halbmarathon zu laufen. Stattdessen schickt er seinen sportlichen Bruder Gustl an den Start. In der Zwischenzeit setzt Alfons alles daran, seinen Betrug zu vertuschen. Werner und Konstantin geraten unterdessen in einen heftigen Streit, der schwerwiegende Folgen hat.
Alle Staffeln im Überblick
Sturm der Liebe
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 8: Bavaria Media GmbH