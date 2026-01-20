Natascha ist überfordertJetzt ohne Werbung streamen
Sturm der Liebe
Folge 72: Natascha ist überfordert
49 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12
Marlene setzt Werner die Pistole auf die Brust, damit er Konstantins Operation endlich zustimmt. Indes wird Natascha bei einem Besuch im Krankenhaus aufgefordert, bei Konstantins Pflege zu helfen.
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Sturm der Liebe
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-8: Bavaria Media GmbH