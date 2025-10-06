Zwischen Hoffen und BangenJetzt ohne Werbung streamen
Sturm der Liebe
Folge 74: Zwischen Hoffen und Bangen
Folge vom 06.10.2025Ab 12
Es ist ungewiss, ob Konstantin jemals wieder aus dem Koma aufwachen wird. Die Angst um ihren Sohn bringt Doris und Werner einander näher. Derweil befürchtet Xaver nach einem Gespräch mit Nils, Kira mit seiner Liebe zu sehr unter Druck zu setzen.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH