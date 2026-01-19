Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sturm der Liebe

Xaver erpresst Martin

SAT.1 emotionsStaffel 8Folge 79vom 19.01.2026
Xaver erpresst Martin

49 Min.Folge vom 19.01.2026Ab 12

Martin soll wieder die Leitung der Gemeinde des Dorfes übernehmen - zu Xavers Ärger. Bei ihrem ersten Aufeinandertreffen beschimpft er Martin und wirft ihm vor, dass er nur wegen Kira zurückgekommen sei. Natascha ist dankbar, dass Marlene sie wegen ihres Seitensprungs mit Ari bei Konstantin nicht verrät. Marlene plagt allerdings das schlechte Gewissen ...

