Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Sturm der Liebe

Xaver und Martin sind auf ...

SAT.1 emotionsStaffel 8Folge 8vom 16.01.2026
Joyn+
Xaver und Martin sind auf ...

Xaver und Martin sind auf ...Jetzt ohne Werbung streamen

Sturm der Liebe

Folge 8: Xaver und Martin sind auf ...

48 Min.Folge vom 16.01.2026Ab 12

Marlene hat Konstantins Angebot, bei ihm zu übernachten, angenommen. Als Natascha tags darauf davon erfährt, bahnt sich ein neuer Streit an. Julius ist unterdessen gezwungen, sich nach einem neuen Job umzuschauen. André will seine Kündigung nicht zurücknehmen.

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Sturm der Liebe
SAT.1 emotions
Sturm der Liebe

Sturm der Liebe

Alle 1 Staffeln und Folgen