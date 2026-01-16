Xaver und Martin sind auf ...Jetzt ohne Werbung streamen
Sturm der Liebe
Folge 8: Xaver und Martin sind auf ...
48 Min.Folge vom 16.01.2026Ab 12
Marlene hat Konstantins Angebot, bei ihm zu übernachten, angenommen. Als Natascha tags darauf davon erfährt, bahnt sich ein neuer Streit an. Julius ist unterdessen gezwungen, sich nach einem neuen Job umzuschauen. André will seine Kündigung nicht zurücknehmen.
Alle Staffeln im Überblick
Sturm der Liebe
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-8: Bavaria Media GmbH