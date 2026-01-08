Zum Inhalt springenBarrierefrei
52 Min.Ab 16

Das Spray-Tan-Business läuft an, und Martin und Vicki können ihr Glück kaum fassen. Allerdings wird ihre Freude getrübt, als Susi und Terry bei ihnen auftauchen. Sie berichten den Geschwistern von dem Kopfgeld, das Mony auf Kashs Mörder ausgesetzt hat. Außerdem recherchiert Martins Ex-Frau Joyce noch immer in dem Fall.

