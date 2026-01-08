Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben FUNStaffel 1Folge 6
Folge 6: On a Cellular Level

46 Min.Ab 12

Martin und Joyce sind auf bestem Wege, ihre Ehe zu retten. Doch beruflich könnte es für ihn besser laufen. Seine Schwester hat eine teure Reklametafel in Auftrag gegeben - und die Konkurrenz nimmt ihnen die Kunden weg. Verzweifelt wenden sich Vicki und Martin an Henley. Susi versucht indes, ihrem kriminellen Leben den Rücken zu kehren, aber Mony will sie nicht gehen lassen.

ProSieben FUN
