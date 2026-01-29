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Sunny Nights

A Journey Down The Uncertain Road Of Yes

ProSieben FUNStaffel 1Folge 7vom 29.01.2026
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Folge 7: A Journey Down The Uncertain Road Of Yes

46 Min.Folge vom 29.01.2026Ab 12

Joyce findet bei ihren Recherchen einen USB mit pikantem Inhalt. Ein Video zeigt Martin mit Susi im Bett. Vicki und Martin erhalten derweil schlechte Nachrichten: Henley gesteht ihnen, dass sie mit ihrem Startup doch nicht so schnell expandieren werden. Sein neuer Chef schiebt einen Riegel vor die Pläne der Geschwister. Eine Chance haben sie aber noch - bei einem gemeinsamen Abendessen wollen sie ihren neuen Boss von ihrem Produkt überzeugen.

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