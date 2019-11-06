Staffel 1Folge 1vom 06.11.2019
Super 4
Folge 1: Vorsicht! Putztag!
13 Min.Folge vom 06.11.2019
Dr. X präsentiert seine neuste Erfindung: Cleano, den riesigen Putz- und Reinemach-Roboter! Als dieser jedoch in die Hände des bösen Piraten Sharkbeard fällt, ist Technopolis vor ihm nicht mehr sicher. Aber er hat die Rechnung ohne die Super 4 gemacht! Ruby, Alex, Gene und Twinkle legen ihm das Handwerk. Rechte: Kiddinx
