Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Super 4

Staffel 1Folge 1vom 06.11.2019
Joyn Plus
Vorsicht! Putztag!

Vorsicht! Putztag!Jetzt ohne Werbung streamen

Super 4

Folge 1: Vorsicht! Putztag!

13 Min.Folge vom 06.11.2019

Dr. X präsentiert seine neuste Erfindung: Cleano, den riesigen Putz- und Reinemach-Roboter! Als dieser jedoch in die Hände des bösen Piraten Sharkbeard fällt, ist Technopolis vor ihm nicht mehr sicher. Aber er hat die Rechnung ohne die Super 4 gemacht! Ruby, Alex, Gene und Twinkle legen ihm das Handwerk. Rechte: Kiddinx

Alle Staffeln im Überblick

Super 4

Super 4

Alle 2 Staffeln und Folgen