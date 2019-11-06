Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
13 Min.Folge vom 06.11.2019
Feuerspeiende Drachen bedrohen die Burg des Königs. Alex, als sein Sohn, eilt ihm, mit seinen drei Freunden Ruby, Gene und Twinkle, zu Hilfe. Doch sind die Drachen wirklich echte Drachen? Die Super 4 gehen der Sache auf den Grund. Rechte: Kiddinx
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0