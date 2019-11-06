Staffel 1Folge 3vom 06.11.2019
Super 4
Folge 3: Der König bin ich!
13 Min.Folge vom 06.11.2019
Der böse Zauberer Grimmagus schlüpft durch einen Verwandlungszauber in die Gestalt des Königs und treibt von da an sein Unwesen auf der Burg: Piratin Ruby und der echte König landen im Kerker. Höchste Zeit für die restlichen drei der Super 4 zu handeln. Rechte: Kiddinx
Super 4
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Kiddinx