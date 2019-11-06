Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Super 4

Staffel 1Folge 3vom 06.11.2019
Joyn Plus
Der König bin ich!

Der König bin ich!Jetzt ohne Werbung streamen

Super 4

Folge 3: Der König bin ich!

13 Min.Folge vom 06.11.2019

Der böse Zauberer Grimmagus schlüpft durch einen Verwandlungszauber in die Gestalt des Königs und treibt von da an sein Unwesen auf der Burg: Piratin Ruby und der echte König landen im Kerker. Höchste Zeit für die restlichen drei der Super 4 zu handeln. Rechte: Kiddinx

Alle Staffeln im Überblick

Super 4

Super 4

Alle 2 Staffeln und Folgen