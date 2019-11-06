Zum Inhalt springenBarrierefrei
Super 4

Staffel 1Folge 4vom 06.11.2019
Der geheime Safe des Dr. X

Folge 4: Der geheime Safe des Dr. X

13 Min.Folge vom 06.11.2019

Das Chamäleon-Fahrzeug der Super 4 wird beschädigt und verliert den wichtigen Treibstoff Albapuronium. Um es wieder flott zu machen, müssen Ruby, Gene, Alex und Twinkle nach Technopolis. Denn nur Dr. X hat den von Gene entwickelten Treibstoff. Er lagert in seinem gut gesicherten Safe. Der Weg dorthin ist mehr als gefährlich. Rechte: Kiddinx

