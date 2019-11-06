Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Super 4

Staffel 1Folge 5vom 06.11.2019
Joyn Plus
Mindnet, der Super-Computer

Mindnet, der Super-ComputerJetzt ohne Werbung streamen

Super 4

Folge 5: Mindnet, der Super-Computer

13 Min.Folge vom 06.11.2019

Dr. X präsentiert der Bevölkerung von Technopolis seine neuste Erfindung: MindNet. Einen Computer der Technopolis von nun an regieren und alles effektiver machen soll. Doch leider sieht MindNet gerade in der Bevölkerung selbst das uneffektivste Übel. Die Super 4 haben alle Hände voll zu tun MindNet zu stoppen. Rechte: Kiddinx

Alle Staffeln im Überblick

Super 4

Super 4

Alle 2 Staffeln und Folgen