Staffel 1Folge 5vom 06.11.2019
Super 4
Folge 5: Mindnet, der Super-Computer
13 Min.Folge vom 06.11.2019
Dr. X präsentiert der Bevölkerung von Technopolis seine neuste Erfindung: MindNet. Einen Computer der Technopolis von nun an regieren und alles effektiver machen soll. Doch leider sieht MindNet gerade in der Bevölkerung selbst das uneffektivste Übel. Die Super 4 haben alle Hände voll zu tun MindNet zu stoppen. Rechte: Kiddinx
Super 4
