Staffel 2Folge 1vom 06.11.2019
Verliebt in den schwarzen BaronJetzt ohne Werbung streamen
Super 4
Folge 1: Verliebt in den schwarzen Baron
13 Min.Folge vom 06.11.2019
Prinzessin Leonora möchte unbedingt den bösen, Schwarzen Baron heiraten. Was ist nur in sie gefahren? Damit würde dieser König werden und die Herrschaft über das Königreich erlangen. Das wäre eine Katastrophe! Die Super 4 wollen dem König unbedingt helfen. Rechte: Kiddinx
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Super 4
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Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Kiddinx