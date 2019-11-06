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Super 4

Staffel 2Folge 1vom 06.11.2019
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Verliebt in den schwarzen Baron

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Super 4

Folge 1: Verliebt in den schwarzen Baron

13 Min.Folge vom 06.11.2019

Prinzessin Leonora möchte unbedingt den bösen, Schwarzen Baron heiraten. Was ist nur in sie gefahren? Damit würde dieser König werden und die Herrschaft über das Königreich erlangen. Das wäre eine Katastrophe! Die Super 4 wollen dem König unbedingt helfen. Rechte: Kiddinx

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