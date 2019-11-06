Staffel 2Folge 2vom 06.11.2019
Super 4
Folge 2: Der große Gonk
13 Min.Folge vom 06.11.2019
Beim Besuch auf der Vergessenen Insel, freundet sich Twinkle mit dem Affen Gonk an. Doch Dr. X nimmt ihn für seinen geplanten Zoo gefangen. Da Gonk durch Twinkles Schusseligkeit an ihren Zauberstab gelangt ist, verwandelt er sich mit dessen Hilfe in einen Riesenaffen. Und hält so ganz Technopolis in Atem. Rechte: Kiddinx
