Staffel 2Folge 3vom 06.11.2019
Der ZauberwettbewerbJetzt ohne Werbung streamen
Super 4
Folge 3: Der Zauberwettbewerb
13 Min.Folge vom 06.11.2019
In der Verwunschenen Welt findet ein großer Zauberwettbewerb der Feen statt. Twinkle möchte unbedingt dort hin. Leider hat sie keine Einladung, denn die Feenkönigin ist immer noch sauer auf sie, da Twinkle sie einst in einen Frosch verwandelte. Wie gern würde Twinkle ihr Missgeschick wieder gut machen. Ob ihr das gelingt? Rechte: Kiddinx
Alle Staffeln im Überblick
Super 4
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0