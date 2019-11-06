Zum Inhalt springenBarrierefrei
Super 4

Staffel 2Folge 3vom 06.11.2019
Der Zauberwettbewerb

Der Zauberwettbewerb

Super 4

Folge 3: Der Zauberwettbewerb

13 Min.Folge vom 06.11.2019

In der Verwunschenen Welt findet ein großer Zauberwettbewerb der Feen statt. Twinkle möchte unbedingt dort hin. Leider hat sie keine Einladung, denn die Feenkönigin ist immer noch sauer auf sie, da Twinkle sie einst in einen Frosch verwandelte. Wie gern würde Twinkle ihr Missgeschick wieder gut machen. Ob ihr das gelingt? Rechte: Kiddinx

Super 4

Super 4

