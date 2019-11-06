Staffel 2Folge 5vom 06.11.2019
Super 4
Folge 5: Schwarzmalerei
13 Min.Folge vom 06.11.2019
Die böse Fee Baba-Cara treibt mal wieder ihr Unwesen in der Verwunschenen Welt. Alle Farben in dieser eigentlich so bunten Welt, werden immer grauer und grauer, und die Feen dadurch trauriger und trauriger. Sie sind so verzweifelt, dass sie keine Feenkräfte mehr besitzen. Können Alex, Twinkle, Ruby und Gene Baba-Cara aufhalten? Rechte: Kiddinx
