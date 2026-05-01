Vom Passagierjet zum Cargo-FliegerJetzt kostenlos streamen
SUPER-FLIEGER
Folge vom 01.05.2026: Vom Passagierjet zum Cargo-Flieger
51 Min.Folge vom 01.05.2026Ab 6
Das Passagieraufkommen steigt und immer modernere Flugzeuge werden in kurzer Zeit in Dienst gestellt. Gleichzeitig wächst der Bedarf, Waren per Luftfracht zu verschicken. Und so werden Passagierflugzeuge in Cargoflieger umgebaut. Diese „Passenger to Freighter“-Umwandlungen sind mittlerweile ein wichtiges Mittel zur Bewältigung der Nachfrage an Frachtmaschinen. Die 24h-Lieferangebote diverser Onlinehändler benötigen eigene größere Flotten an Flugzeugen und kurbeln damit den Umbaumarkt an.
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: welt