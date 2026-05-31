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BELL 429 - Alleskönner der Lüfte

WELTFolge vom 31.05.2026
BELL 429 - Alleskönner der Lüfte

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Folge vom 31.05.2026: BELL 429 - Alleskönner der Lüfte

50 Min.Folge vom 31.05.2026Ab 12

Die Bell 429 ist ein vielseitiger Hubschrauber, seit 2008 in Kanada gebaut und weltweit im Einsatz. Mit zwei 635-PS-Triebwerken kann sie in verschiedenen Ausführungen genutzt werden - von Rettungs- und Polizeieinsätzen bis hin zum VIP-Transport in Luxus-Ausstattung. Das Hauptwerk von Bell befindet sich in Mirabel, Kanada, wo alle zivilen Modelle gefertigt werden. WELT TV erhält als erster europäischer Sender Einblick in die Produktion der Bell 429.

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