BELL 429 - Alleskönner der LüfteJetzt kostenlos streamen
SUPER-FLIEGER
Folge vom 31.05.2026: BELL 429 - Alleskönner der Lüfte
50 Min.Folge vom 31.05.2026Ab 12
Die Bell 429 ist ein vielseitiger Hubschrauber, seit 2008 in Kanada gebaut und weltweit im Einsatz. Mit zwei 635-PS-Triebwerken kann sie in verschiedenen Ausführungen genutzt werden - von Rettungs- und Polizeieinsätzen bis hin zum VIP-Transport in Luxus-Ausstattung. Das Hauptwerk von Bell befindet sich in Mirabel, Kanada, wo alle zivilen Modelle gefertigt werden. WELT TV erhält als erster europäischer Sender Einblick in die Produktion der Bell 429.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Technologie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: welt